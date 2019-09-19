Марию Бутину вернут в Россию за американские деньги

Находящаяся в американской тюрьме россиянка Мария Бутина будет скоро возвращена на родину. Ее перелет будет оплачен правительством США.

Вашингтон оплатит возвращение Марии Бутиной. Она должна прилететь в Россию уже 25 октября.

При этом родители россиянки до последнего не будут знать каким рейсом заключенная будет отправлена, пишут «Известия».

Мария Бутина была задержана в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в работе иноагентом без соответствующего разрешения. Суд приговорил ее к полутора годам тюрьмы. Позже ей сократили срок.

Ранее гражданку России Богдану Осипову в США приговорили к семи годам тюрьмы. Ее обвинили в похищении и вывозе детей, а также вымогательстве.