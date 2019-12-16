Выбраны регионы для вывоза московского мусора в течение 10 лет

Выбраны регионы для вывоза московского мусора в течение 10 лет

Фото: Pixabay

Мэрия Москвы определилась с регионами, в которые до 2029 года будет направляться большая часть московского мусора. В новой территориальной схеме обращения с отходами перечислены три субъекта.

Согласно ей, мусор будут размещать на 11 комплексах переработки отходов в Подмосковье. Пока из 11 комплексов построены 4. За 10 лет Московская область примет порядка 34 млн тонн мусора.

В Калужскую область будут вывозить по 1,56 млн тонн отходов в год. В основном мусор отправится в экотехнопарк около деревни Михали.

Около 10 млн тонн отходов примет Владимирская область. В схеме нет проекта Шиес в Архангельской области, который в 2018 году вызвал многотысячные протесты. Источник РБК сообщил, что отсутствие Шиеса не означает, что власти отказались от идеи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье останется 12 мусорных полигонов из 39. Оставшиеся свалки закроют до 2030 года.

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