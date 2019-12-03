Останется 12: в декабре под Москвой закроют еще две свалки

До конца 2019 года в Подмосковье закроют еще два мусорных полигона. В области останется только 12 свалок, хотя пару лет назад их насчитывалось 39.

В декабре закроют полигоны «Егорьевский» и «Непейно». Первый перестанет принимать мусор с 12 декабря. Вторая свалка прекратит работу 20 числа.

Закрытие «Егорьевского» стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток». Он позволит до 50% мусора отправлять на вторичную переработку.

Отходы, которые на протяжении 44 лет возили на полигон «Непейно» в Дмитровском округе, направят в новые современные КПО. Региональное правительство утвердило программу его рекультивации. В 2020-2021 годах там установят системы дегазации и очистки фильтрата.

Как сообщает телеканал «360», оставшиеся 12 свалок закроют до 2030 года.

Ранее был закрыт полигон «Воловичи» под Коломной. Он принимал мусор с 1990 года. Рекультивация полигона начнется в 2021 году.

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