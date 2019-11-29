В Подмосковье сегодня закроют городскую свалку

Уже сегодня полигон «Воловичи» в Коломне будет закрыт.

Как рассказал глава города Денис Лебедев, на сегодняшний день это основное мероприятие. Происходит это в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По его словам, это было обещание жителям - в конце 2019 года закрыть городскую свалку - «Воловичи».

«Иначе бы мы задохнулись от мусора, и мы пообещали жителям, что в конце 2019 года «Воловичи» будут закрыты», - отметил Воробьев, который побывал в эфире телеканала «360».

Ещё один полигон скоро исчезнет. Рекультивация подмосковного полигона «Царево» завершится к 2021 году – к этому времени там появится холм с травой и деревьями. Риска для близлежащей речки Чернички нет, заверил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

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