Полигон «Царево» за пару лет превратится из свалки в зеленый холм

Рекультивация подмосковного полигона «Царево» завершится к 2021 году – к этому времени там появится холм с травой и деревьями. Риска для близлежащей речки Чернички нет, заверил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Он рассказал, что миллионы тонн отходов с полигона перенесут в специально оборудованную чашу. Для ликвидации неприятного запаха на время работ будут установлены аэрозольные пушки.

После перемещения отходов полигон накроют куполом, что обеспечит герметизацию мусора, рассказывает телеканал «360». Позже на этом месте зазеленеют деревья, пообещал министр.

«Рисков для речки и водного объекта нет….Но исключить полностью вероятность попадания фильтрата в речку сегодня мы не можем...», — сказал Куракин.

Ранее сообщалось о начале рекультивации полигона «Новоселки» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Он угрожал жилым домам по причине взрывоопасности.

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