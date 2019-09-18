Выбираем белое вино вместе с экспертами Роскачества

Бело вино набирает популярность среди россиян. Но к сожалению, не все умеют правильно его выбирать.

Эксперты Роскачества рекомендуют остановить свой взгляд на напитке урожая 2018 года. Тем более, что в магазинах уже представлен большой выбор подобных экземпляров.

Отмечается, что среди белых вин граждане отдают предпочтение итальянским сортам, они составляют весомую долю продаж. При этом постепенно набирают популярность и вина России, в цене они гораздо ниже зарубежных продуктов.

Первое, на что следует обратить внимание - это тара. В Роскачестве объяснили, что она должна быть стеклянной. В пакетах чаще продается не вино, а винные напитки.

Также эксперты рекомендуют выбирать отечественные вина с обозначением ЗГУ - «вино защищенного географического указания», пишут «Известия».

Если производитель не указал на этикетке год урожая, эксперты советуют посмотреть на дату розлива, которая должна быть на каждой бутылке.

Ранее эксперты Роскачества рекомендовали не мыть яйца, грибы и курицу перед приготовлением. Это может привести к кишечной инфекции.