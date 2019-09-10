Мытье яиц приводит к кишечной инфекции

Яйца, грибы и курицу лучше не мыть перед приготовлением. Иначе это может привести к кишечной инфекции.

Рекомендации предоставили эксперты Роскачества. Они в свою очередь ссылаются на исследования специалистов Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина.

Как оказалось, во время мытья продуктов патогенные бактерии не просто не погибают, но и распространяются по всей кухне.

В 25% случаев у людей, которые мыли мясо птицы перед приготовлением, оказалась острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой, пишут «Известия».

Мытье яиц приводит к еще большим проблемам. Так, во время их промывания может быть повреждена тонкая кутикула, которая защищает продукт от попадания внутрь микробов. Они также могут вызывать серьезные проблемы с кишечником.

Мытье грибов не имеет таких последствий. Но эксперты также не советуют этого делать, хотя бы потому, что это действие приведет к потере вкуса и аромата продукта.

Ранее стало известно о том, что продукты кустарного производства являются опасными для потребителя. Все, что продаётся с рук - у дачников, из кузова машины или на стихийном рынке, покупать не стоит.