Россиянам запрещают покупать продукты у частников

Продукты кустарного производства являются опасными для потребителя. Все, что продаётся с рук - у дачников, из кузова машины или на стихийном рынке, покупать не стоит.

По мнению Роскачества, частники нарушают рецептуру выработки продуктов и даже не имеют медкнижки. В их товаре может содержаться большое количество кишечных инфекций.

Если же речь идёт об овощах и фруктах, то туда, по мнению ведомства, частники не стесняются добавлять пестициды.

Самое опасное - покупать молочку, мясо, рыбу, грибы и соленья. Если все же решиться и рискнуть, то потом не стоит удивляться заражению сальмонеллезом или дизентерией, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что россияне стали беднее. По данным Росстата, почти половина семей не может купить продукты длительного пользования. 15% опрошенных может позволить купить себе только еду.