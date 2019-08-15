ВЦИОМ: у каждого второго россиянина есть кредит

У 51% россиян есть непогашенные кредиты, 13% тратят на них до половины дохода семьи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился 25 июля 2019 года по телефону. В нем поучаствовали 1600 человек.

Согласно предоставленным данным, 33% опрошенных должников заявили, что в последний год испытывали трудности с выплатами. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких 41%, в группе от 25 до 34 лет - 39%.

При этом 66% респондентов уверили, что выполнение обязательств перед заемщиком не вызывает у них трудностей.

19% опрошенных считают, что смогут погасить имеющийся у них кредит без труда. 41% полагает, что для погашения долга придется приложить определенные усилия. 34% считают, что смогут это сделать только с большим трудом, 4% полагают, что не смогут вернуть долг.

В конце июля министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что в четвертом квартале 2018 года третья часть кредитов была выдана домохозяйкам и людям, чей платеж по кредитам превышает 60% от их месячного дохода. Также он напомнил, что задолженность растет невиданными темпами - на 25% в год.

Орешкин выразил обеспокоенность закредитованностью населения России. По мнению министра, до 2022 года «мы не дотянем», поскольку экономическая ситуация рванёт уже через пару лет.