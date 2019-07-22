Россиянам помогут с проблемными кредитами

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин вновь выразил обеспокоенность закредитованностью населения России. По мнению министра, до 2022 года «мы не дотянем», поскольку экономическая ситуация рванёт уже через пару лет.

В интервью «Эху Москвы» Максим Орешкин привел данные Центрального банка, по которым видно, что в четвертом квартале 2018 года третья часть кредитов была выдана домохозяйкам и людям, чей платеж по кредитам превышает 60% от их месячного дохода. Также он напомнил, что задолженность растет невиданными темпами - на 25% в год.

При этом с точки зрения устойчивости финансовой системы РФ высокая закредитованность населения не считается «пузырём». Однако, как считает министр,

С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств это, бесспорно, пузырь

- добавил глава Минэкономразвития.

Также Орешкин рассказал о мерах, которые помогут этот самый пузырь «потихонечку сдувать», чтобы он не лопнул. «Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам», - добавил Орешкин.

В частности, предлагается разработать меры помощи россиянам, которые не в состоянии расплатиться по кредитам – так, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти.

«Уже сейчас нужно думать, какие механизмы помощи таким людям. И вопрос о том, какой уровень дохода смогут взыскать банки, сколько у человека должно оставаться. Должны ли быть механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - заявил Орешкин.

Максим Орешкин не в первый раз выражает озабоченность по поводу слишком высокой степени закредитованности россиян. Ранее он предлагал ограничить доступ людей к «быстрым деньгам», однако нынешняя экономика устроена таким образом, что кредиты стали её неотъемлемой частью.

Если банки не будут выдавать кредиты населению, то они не смогут выживать, пояснил «Русской Планете» Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Чтобы платить проценты по депозитам, банкам нужно кого-то кредитовать. Но в случае сохранения ситуации в текущем варианте могут пострадать как банки, так и население.

Через некоторое время возрастёт доля просроченных кредитов, часть банков может пострадать, кто-то лишится лицензии.

Кроме того, считает эксперт, рост долговой нагрузки из-за необеспеченных потребительских займов идет вразрез с необходимостью снижать ставки ради роста ипотеки, объявленного приоритетным в рамках нацпроектов.

Закредитованность российского населения не новая, и она действительно вызывает опасения. При учете падения реальных доходов населения — это может привести к росту числа невозвратных кредитов.

«Граждане, получившие потребительский кредит, по логике должны купить товар или услугу внутри страны. Если человек не возвращает кредит, то с одной стороны в экономике ничего страшного не произойдет, так как деньги, выданные в качестве кредитов, уже находятся в общей денежной массе страны и работают на ее экономику в качестве оборотных средств ЦБ. Если, конечно, они не были конвертированы и выведены за пределы государства в долларах США», - добавляет Хохрин.

Большую часть денежной массы, которая идет на кредиты, как правило, забирают среднеобеспеченные слои. Они неплохо зарабатывают, но этого недостаточно, чтобы прийти и сразу же купить не только жилье, но во многих случаях и автомобиль, другие относительно дорогостоящие товары длительного пользования, оплатить семейный отдых.

Эта схема финансово безопасна и для людей, и для банков, которым не угрожает волна неплатежей.

Однако всё это работает, только если в стране есть ощутимый экономический рост, который позволяет поддерживать и даже увеличивать доходы среднеобеспеченных групп.

Но как только в каком-то элементе этой схемы происходит сбой, то возникает открытый кризис, как это произошло, например, в США в 2008 году, добавил эксперт. Там из-за безответственной политики банков раздулся ипотечный пузырь — слишком легко стало брать в кредит большие деньги, что привело к массовым неплатежам. Как результат, моментально разорился один из старейших американских инвестиционных банков Lehman Brothers, начался обвал на бирже. Круги этого кризиса разошлись по всему миру, задев и Россию.

«Там был несколько другой процесс, но он также был завязан на кредитах. Главная угроза в данном случае исходит от ухудшения кредитных портфелей банков. Это может вызвать серьезные проблемы в банковской сфере страны в случае глобальных потрясений».

По мнению Игоря Хохрина, в стремлении Орешкина ограничить кредитование населения есть резон. Действительно, стоит ограничить темп роста кредитования, но сделать это нужно разумно: например, ограничить отдельные высокорискованные направления - ипотеку без первоначального взноса, а также займы микрофинансовых организаций.