Второй пакет санкций США к РФ начнет действовать с 26 августа

США объявили о введении второго пакета санкций против России. Ограничительные меры связаны с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Санкции вступят в силу 26 августа, пишет ТАСС.

О них Белый дом сообщал в начале августа. Тогда президент США Дональд Трамп подписал указ о введении мер в отношении стран, нарушивших американский закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием. Он стал основанием для введения новых санкций против России по делу об отравлении Скрипалей. Ограничительные меры предполагают прекращение долгового финансирования России банками в США. Кроме того, США намерены требовать запрета на предоставление займов Всемирным банком и Международным валютным фондом.