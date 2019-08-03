В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

Второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей включает ограничения в отношении российского госдолга и требование к международным организациям не предоставлять Москве кредиты, рассказали в Госдепартаменте США.

«Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Ограничения вступят в силу через 15 дней и продлятся не менее года.

C 2011 года США ввели против России 72 санкции, подсчитали накануне в российском МИД. При этом, уверены отечественные дипломаты, такое количество санкций демонстрирует лишь неудачу попыток американских властей оказать давление на Россию.