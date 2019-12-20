Вступившуюся за подругу сахалинку посадили на шесть лет

Почти шесть с половиной лет колонии получила жительница Сахалина Наталья Жирнова, избившая до смерти сковородкой сельчанина, который душил и оскорблял ее подругу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, в январе Жирнова приехала в Поронайск к своим родственникам. 27 числа к ним домой пришла соседка, они вместе выпивали. Затем соседка попросила Жирнову проводить ее домой, сказав, что муж, когда выпьет, оскорбляет, избивает ее и выгоняет из дома. Женщины зашли к соседке и продолжили там выпивать.

В квартире мужчина начал оскорблять жену и душить ее. Жирнова, «разозлившись на хозяина», взяла сковородку и ударила мужчину два раза по голове. Сельчанин упал, но все равно продолжал оскорблять женщин и угрожать убийством. «Из-за указанного поведения» соседка и Жирнова начали бить мужчину ногами, а потом выгнали из дома.

Через 20 минут соседи занесли пострадавшего домой, и женщины продолжили избиение, говорится в сообщении СК. Затем Жирнова ушла, а соседка легла спать, оставив избитого мужа на полу.

Утром в квартиру пришли родственники мужчины, обнаружили, что его избили, и вызвали скорую помощь. Спустя некоторое время сельчанин скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд признал Жирнову виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК).

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у женщины малолетних детей и «аморальность поведения» потерпевшего. А вот оснований для отсрочки наказания до достижения детьми Жирновой четырнадцатилетия суд не нашел.

Тем временем, законопроект о домашнем насилии не собираются вносить в Госдуму в 2019 году.

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