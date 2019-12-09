Вступил в силу налог за проживание в отелях Турции
Двухпроцентный налог с туристов за проживание в отелях Турции вступил в силу. Первый год будет действовать льготная ставка - 1% от стоимости гостиничного номера и предоставляемых услуг.
Под налог попадают частные гостиницы, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома. Он касается в том числе питания, напитков, развлечений, аренды залов и ресторанов.
Налог начнет действовать с 1 января. Его будут оформлять отдельным документом, передат «Интерфакс».
Закон о налоге за проживание был принят в середине ноября. В Ассоциации туроператоров России предупреждали, что он не отразится на стоимости туров для россиян, так как большинство отелей выставили предложения на следующее лето.
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