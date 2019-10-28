В отелях Турции с 2020 года введут «налог на проживание»

С апреля 2020 года в Турции вводится «налог на проживание». Он будет взиматься непосредственно с отельеров, а это, в свою очередь, отразится на стоимости туров.

Сбор составит 1% от всех оказанных услуг. Он будет браться не только за проживание туристов, но и за оказываемые им услуги – питание, посещение бассейна, развлекательные мероприятия.

Налог предстоит платить местным гостиницам и арендаторам гостевых домов. С 2021 года отчисления в бюджет составят 2%.

Турецкие отельеры выступили против его введения. В Федерации отельеров Турции отметили, что введенные в прошлом году взносы в Агентство по развитию туризма, а также рост цен на продукты понижают маржинальность бизнеса.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что в 2020 году налог никак не отразится на стоимости туров для россиян, так как многие отели уже выставили предложения на следующее лето. С 2021 года «налог на проживание» включат в стоимость путевок, а значит неизбежен рост стоимости туров как минимум на 2%.

Ранее сообщалось о начале продаж туров в Турцию на 2020 год со скидкой до 50%.