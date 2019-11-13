Встреча в «нормандском формате» может пройти до конца года

Москва готова вести диалог по дальнейшему политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, а саммит в «нормандском формате» возможен до конца года.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка к встрече ведется. По его словам, помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии уже прорабатывают ее возможные решения, но не афишируют свою деятельность на этом направлении.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев скептично отреагировал на возможное проведение встречи. Он сообщил, что стороны к этому еще не готовы.

Похожую точку зрения высказал глава украинского Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, который сомневается, что встреча в нормандском необходима и вообще «может принести какие-то результаты как одной, так и другой стороне». По слова эксперта, более эффективной украинские власти считают встречу в Будапештском формате, так как Киев до сих пор надеются обсудить судьбу российского Крыма, сообщают «Известия».

Ранее в Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что не может быть и речи о вынесении вопроса о Крыме на любой формат, в том числе и «нормандский». Любые обсуждения этой темы невозможны.

10 октября в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос вошедшего в состав России Крыма в повестку встреч в «нормандском формате».

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