Вскрывшего вены фигуранта «Нового величия» вернули в СИЗО

Вскрывшего вены фигуранта «Нового величия» вернули в СИЗО

Фото: Коммерсант

Фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова выписали из больницы и вернули в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале.

Два дня назад он и еще один обвиняемый Вячеслав Крюков вскрыли вены в зале Люблинского суда Москвы. Костыленкова госпитализировали с порезом шеи, Крюкова отправили обратно в СИЗО — него зафиксировали повреждения мягких тканей.

Это произошло после того, как судья отказал обвиняемым в изменении меры пресечения. Защита просила для них домашний арест или подписку о невыезде.

По делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в создании одноименного экстремистского сообщества, им может грозить до десяти лет колонии. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.

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