Во всей Москве только один ларек с безопасной шаурмой
В Москве проверили предприятия, торгующие шаурмой. У 98% были обнаружены санитарные нарушения.
Московское управление Роспотребнадзора подвергло проверке 66 объектов и в 65 случаях были выявлены нарушения. Готовая продукция, которую подвергли лабораторным исследованиям, представляла угрозу здоровью и жизни людей. Жаль, не сообщается адрес той самой - единственной палатки, в которой все хорошо.
После проверок изъято и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции, пишет Лента.ру.
Также Роспотребнадзор выявил отсутствие документов о качестве и безопасности продуктов. В помещениях не был организован дезинфекционный режим, не было условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Истекший срок годности - это самое безобидное нарушение.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что 25-30% питьевой воды в России является подделкой. В регионах этот показатель доходит до 80%.
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