В Москве проверили предприятия, торгующие шаурмой. У 98% были обнаружены санитарные нарушения.

Московское управление Роспотребнадзора подвергло проверке 66 объектов и в 65 случаях были выявлены нарушения. Готовая продукция, которую подвергли лабораторным исследованиям, представляла угрозу здоровью и жизни людей. Жаль, не сообщается адрес той самой - единственной палатки, в которой все хорошо.

После проверок изъято и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции, пишет Лента.ру.

Также Роспотребнадзор выявил отсутствие документов о качестве и безопасности продуктов. В помещениях не был организован дезинфекционный режим, не было условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Истекший срок годности - это самое безобидное нарушение.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что 25-30% питьевой воды в России является подделкой. В регионах этот показатель доходит до 80%.