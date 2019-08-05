Роспотребнадзор выявил 135 партий «нечистой» минеральной воды

Роспотребнадзор в результате проверки обнаружил нарушения в 135 партиях минеральной воды. Всего было исследовано более 300 тыс. партий продукции.

Проверка проходила с 2017 года по первое полугодие 2019. Специалисты проверили более 245 тыс. тонн воды.

Роспотребнадзор выявил 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований.

Для борьбы с контрафактом ведомство предложило маркировать воду, передает ФБА «Экономика сегодня». В таком случае потребитель сможет проверить, произведена ли бутылка воды легальным способом.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что 25-30% питьевой воды в России является подделкой. В регионах этот показатель доходит до 80%.