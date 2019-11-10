Всех заложников «китовой тюрьмы» отпустили на волю

В Приморском крае специалисты завершили выпуск последней партии белух, остававшихся в «китовой тюрьме». Таким образом, все незаконно выловленные животные вновь оказались на свободе.

«31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных», —цитирует представителя Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии «Интерфакс».

Напомним, в прошлом году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали «китовой тюрьмой».

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Против причастных были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных начали освобождать в начале июля, однако из-за ухудшения погоды схему выпуска изменили.

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