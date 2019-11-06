Наркотики зэкам все чаще доставляют собаки и обезьяны
Наркотики заключенным доставляют не только с помощью котов, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, наркокурьерами нередко становятся собаки, голуби и даже обезьяны.
«Способов передачи много: коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой всякой живности. Пути доставки наркотиков в места лишения свободы – большая головная боль во всем мире, не только у нас», — сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он добавил, что иногда наркотики пытаются доставить в тюрьмы с помощью беспилотников. В таких случаях сотрудники ФСИН их глушат и сажают.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который который предполагает блокировку сотовой связи для осужденных.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!