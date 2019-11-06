В российских тюрьмах хотят блокировать сотовую связь для зэков

В Госдуму внесут законопроект по ограничению использования сотовой связи в тюрьмах. Он предусматривает прекращение оказания услуг для номеров тех абонентов, на имя которых поступит заявление от руководства исправительного учреждения.

Автор законопроекта – депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его инициативу поддержало Минкомсвязь.

Хинштейн объяснил, что несмотря на запрет использования смартфонов в тюрьме для сотрудников и заключенных, ежегодно изымается порядка 60 тыс. устройств. С помощью мобильных телефонов арестанты могут совершать мошенничества, давить на свидетелей и координировать действия преступных групп.

Как пишет РБК, на территории исправительных учреждений будут установлены «блокираторы» сигнала сотовой связи. Вопрос об установке поручено проработать до 30 июля 2020 года.

Издание отмечает, что почти во всех тюрьмах есть нелегальные call-центры. Их, как правило, создают при участии администрации. Из 38 тыс. преступлений, совершенных с использованием мобильных телефонов, треть приходится на тюрьмы.

Ранее сообщалось, что ФСБ сможет блокировать сотовую связь между странами.