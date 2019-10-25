ФСБ сможет отключать сотовую связь между странами на полгода

Мобильных операторов могут обязать по требованию ФСБ отключать связь со странами, откуда поступают звонки с сообщениями о терактах. Приостанавливать услугу планируют сроком до 180 дней.

Соответствующий пакет законодательных инициатив составила рабочая группа по регулированию пропуска трафика и борьбе с мошенничеством. Основное положение – блокировка трафика в направлении определенного государства, с территории которого в Россию поступают ложные сообщения о терактах.

Оператор связи будет вынужден заблокировать голосовую связь и передачу данных. Представитель сотового оператора рассказал РБК, что вероятнее всего «ФСБ хочет получить возможность блокировать и голос, и передачу данных».

Напомним, волна сообщений о минировании прокатилась по России с 2017 года. Из-за них полиция эвакуировала большое количество людей. Сейчас ложных сообщений стало меньше, но полностью проблема не исчезла. Недавно из-за сообщения о взрывном устройстве на борту в Красноярске вынужденно сел самолет SmartAvia.