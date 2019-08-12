В российской армии появилась своя надежная сотовая связь

В российской армии появилась своя надежная сотовая связь

Pixabay

В составе российских войск появились роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. С их помощью за считанные минуты создаются локальные сети мобильной связи. Это необходимо для защиты передаваемой информации от противника и организации связи в местах стихийных бедствий.

Первые две роты созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Так, новую технику получили военные части в Хабаровске и Новосибирске.

Аппаратура устанавливается на «КамАЗах», а передающие и получающие сигнал устройства стоят в герметизированных кузовах. Новая технология позволяет создавать закрытые зоны обмена информацией и наладить сотовую связь в труднодоступных районах.

Мобильная связь действует в радиусе 30-40 километров от передвижной вышки, пишут «Известия». Военные телефоны работают при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов и защищены шифрованием.

Ранее сообщалось о создании в России суверенного интернета для военных.

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Места: Россия
События: технологии
Организации: Минобороны
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