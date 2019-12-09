Во всех городах России подорожало вторичное жилье

За год в России подорожала стоимость квартир во всех крупных городах России. Самый большой рост цен на жилье отмечен в Воронеже и на Дальнем Востоке.

В Дальневосточном федеральном округе стоимость квартир оказалась на 10% выше, чем год назад, и на 17% выше, чем два года назад. В городах Южного федерального округа цены также выросли, но в меньшей степени – на 4% за год и на 7% за два года.

В Москве цены на вторичное жилье достигли исторического максимума. Эксперты связывают рост стоимости с восстановлением доходов населения и повышением цен в новостройках, пишет РБК.

Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России тоже увеличивается. Рост цен обеспечивают люди, которые постоянно откладывают покупку собственного жилья из-за его подорожания.

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