Съемное жилье в России резко подорожало

Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019 года резко увеличилась. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН.

Подорожание съемного жилья скорее всего связано с началом делового сезона и учебного года. При этом рост цен прогнозируют и в будущем. Его обеспечивают люди, которые постоянно откладывают покупку собственного жилья из-за его подорожания.

В сентябре самый резкий скачок цен на съемное жилье зафиксирован в Воронеже. Там за месяц однокомнатная квартира выросла в цене на 14% и стала стоить 15,8 тыс. рублей. А двухкомнатная обойдется почти в 28 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

При этом в городах-миллионниках в целом аренда выросла не столь значительно. Так, однокомнатные подорожали на 5,2, а двухкомнатные - на 4%.

Однако в августе аналитики недвижимости выяснили, что в большинстве крупных российских городов ставки за аренду квартир за последние пять лет значительно снизились, а относительный рост цен был зафиксирован только в 27 городах.