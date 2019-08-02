В России заметно подешевела аренда жилья

Аналитики недвижимости выяснили, что в большинстве крупных российских городов ставки за аренду квартир за последние пять лет значительно снизились, а относительный рост цен был зафиксирован только в 27 городах. Исследование представил сервис объявлений Domofond.ru.



Среди городов с наибольшим ростом цен за аренду типовой однокомнатной квартиры —Череповец (+26,8%), Сочи (+22,6%) и Мурманске (+18,8%). Сильнее всего ставки на аренду упали в Калуге (-25,1%), Кирове (-18,1%) и Кемерове (-17,2%).



«Сейчас стоимость аренды жилья растет в крупных финансовых центрах и сезонно увеличивается в курортных городах, куда приезжают туристы, непритязательные к качеству жилья, но желающие сэкономить бюджет на другие статьи летнего отдыха, нежели аренда недвижимости», — пояснил в беседе с «Русской планетой» генеральный директор девелоперской компании АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Кроме того, спрос на этом рынке регулирует предложение, заметил эксперт. «Большинство тех, кто арендует квартиру – молодые семьи, съехавшие от родителей и не имеющие возможности приобрести собственное жилье. Как правило, в таких семьях есть 1-2 ребенка и пока супруга находится в декретном отпуске, мужчина обеспечивает быт».

Таким образом, резюмировал Савченков, ставки на аренду жилья во многом прямо зависят от финансового благополучия арендаторов. «Пока финансовая ситуация россиян не сдвинется в сторону большего благополучия, средняя стоимость арендного жилья будет оставаться на прежнем уровне».