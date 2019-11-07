США во время учений случайно сбросили ракету над Японией

Истребитель военно-воздушных сил США случайно выронил ракету в Японии. Она упала вне зоны, выделенной для учебных полетов.

Инцидент с участием истребителя F-16 произошел 6 ноября в японской префектуре Аомори. Саряд упал на населенный пункт, расположенный в пяти километрах от полигона.

Информации о пострадавших нет, пишет ТАСС. В США подчеркнули важность учений, приближенных к реальности.

В 2018 году у американского истребителя загорелся двигатель. Пилот принял решение сбросить два полных топливных бака. Они упали в озеро Огавара.