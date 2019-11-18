Время продажи спиртного могут сократить в России

В России хотят ужесточить федеральные правила продажи алкогольных напитков в магазинах, на час сократив допустимый временной интервал реализации спиртного.

Инициативу направил в кабмин РФ «Общероссийский народный фронт».

Действующий закон позволяет торговать алкоголем с 8 утра до 23 часов по местному времени. Общественники же предлагают завершать продажу спиртного в 22 часа. В настоящее время регионы наделены правом устанавливать более жесткие требования, но около четверти субъектов следуют федеральным нормам, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, торговым сетям в России отказывают в выдаче лицензий на продажу алкоголя. Проблемы начались со второй половины 2019 годы после вступления в силу поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции».

Документ предусматривает невыдачу лицензий в случае наличия у магазинов неоплаченных штрафов в сфере оборота алкогольной продукции. Информацию об этом вносят в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

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