Враньё о тушении лесного пожара обернулось уголовкой

Против сотрудников краевого Лесопожарного центра возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пожарные наврали о своем участии в тушении лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края.

По данным регионального МВД, пожар был обнаружен в мае 2019 года на одном из участков Гремучинского лесничества.

По документам в его тушении в течение трех суток принимали участие 9 работников Лесопожарного центра.

Однако, на самом деле пожар потушили менее чем за сутки сотрудники лесозаготовительной организации, находившиеся поблизости.

При этом на основании подложных документов руководитель центра отчитался о затратах на борьбу с огнем в размере 45 тысяч рублей. С уверенностью можем сказать, что средства эти пошли отнюдь не на тушение пожара.

Ранее выяснилось, что изменения климата на Земле приводят к увеличению количества лесных пожаров в России. Ученые дали прогноз об удлинении жарких и засушливых периодов.