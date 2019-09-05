Глобальное потепление грозит России пожарами
Изменения климата на Земле приводят к увеличению количества лесных пожаров в России. Ученые дают прогноз об удлинении жарких и засушливых периодов.
В первую очередь это коснется районов произрастания лесов. В настоящий момент пожары бушуют в Сибири, но их тушением никто не занимается.
От смога страдает большое количество россиян.
Но это проблема касается не только нашей страны, ситуация ухудшается на всей Земле.
Специалисты называют ситуацию с изменением климата необычной. Для ее изменения потребуются масштабные усилия всех государств, пишет Лента.ру.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в российских лесах за сутки увеличилась на 7,7 тысяч гектаров. По последней информации, в лесах действуют 109 пожаров.
Огонь охватил уже более 50 тысяч гектаров, несмотря на активную работу спасателей. Сильнее других пожар охватил леса Красноярского края.
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