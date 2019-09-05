Глобальное потепление грозит России пожарами

Изменения климата на Земле приводят к увеличению количества лесных пожаров в России. Ученые дают прогноз об удлинении жарких и засушливых периодов.

В первую очередь это коснется районов произрастания лесов. В настоящий момент пожары бушуют в Сибири, но их тушением никто не занимается.

От смога страдает большое количество россиян.

Но это проблема касается не только нашей страны, ситуация ухудшается на всей Земле.

Специалисты называют ситуацию с изменением климата необычной. Для ее изменения потребуются масштабные усилия всех государств, пишет Лента.ру.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в российских лесах за сутки увеличилась на 7,7 тысяч гектаров. По последней информации, в лесах действуют 109 пожаров.

Огонь охватил уже более 50 тысяч гектаров, несмотря на активную работу спасателей. Сильнее других пожар охватил леса Красноярского края.