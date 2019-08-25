Российские леса продолжают гореть

Площадь лесных пожаров в российских лесах за сутки увеличилась на 7,7 тысяч гектаров. По последней информации, в лесах действуют 109 пожаров.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана», огонь охватил уже более 50 тысяч гектаров, несмотря на активную работу спасателей. Сильнее других пожар охватил леса Красноярского края.

Ранее аграрии 15 пострадавших от пожаров и наводнений регионов России попросили шесть миллиардов рублей дополнительной господдержки.