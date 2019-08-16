Аграрии пострадавших от ЧС регионов просят 6 млрд рублей

Аграрии 15 пострадавших от ЧС регионов России попросили шесть миллиардов рублей дополнительной господдержки, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Ранее помощь получили только Забайкальский край и Иркутская область.

«Пока, на сегодняшний день, по нашим оценкам, 6 миллиардов рублей, порядка 15 регионов. Это их заявки, которые они нам направили, которые комиссия должна выехать и проверить», —рассказала чиновница РИА «Новости».

Ранее власти пообещали выделить на тушение лесных пожаров в Сибири шесть миллиардов рублей из Резервного фонда. Кроме этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что еще 600 миллионов рублей будет выделено пострадавшей от паводка Амурской области.

Сильнее прочих от пожаров и наводнений этим летом пострадали Иркутская область, Красноярский край, Якутия, Бурятия, Хабаровский край, Амурская область и ЕАО.