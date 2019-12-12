Враг не пройдет: новейшие вертолеты закрыли Черное море

Первый разведывательный вертолет Ка-31Р, оборудованный радиолокационной станцией, поступил на вооружение смешанного авиаполка Черноморского флота. Экипажи морской авиации уже начали осваивать новинку.

Первые новейшие машины Ка-31Р развернуты в Крыму, в 18-м отдельном смешанном авиаполку Черноморского флота. Вертолеты оборудованы радиолокационной станцией, которая позволяет видеть цели на расстоянии в сотни километров и передавать изображение сверхвысокой четкости.

Вертолеты способны наводить на цели гиперзвуковые ракеты и могут отслеживать корабли НАТО, оставаясь при этом незаметными для них, пишут «Известия».

Модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.

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