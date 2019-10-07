В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.



Авторы стратегии выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.



Аналитики предлагают развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии. Правда, не все страны Черноморского региона разделяют интересы США и НАТО на этой территории. Этот факт сильно затрудняет выработку единой западной стратегии по противодействию России, считают авторы доклада.



Также предлагается дальнейшее расширение учений НАТО и оказание Западом помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала, пишет «РИА Новости».



Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

Действия России затрудняют проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море. Это вызывает обеспокоенность США и их союзников.