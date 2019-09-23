США обвинили Россию в блокировке учений на Черном море

Действия России затрудняют проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море. Это вызывает обеспокоенность США и их союзников.



Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.



По его словам, когда страны НАТО объявляют места, где будут проводиться очередные учения, российский флот перекрывает подступы к этим акваториям.



«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», - утверждает Ходжес.



Также американский генерал уверен, что НАТО необходимо наращивать свои силы в регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства и обеспечения защиты альянса, пишет Russia Today.

Ранее сообщалось, что Россия направила ударные и разведывательные корабли в Черное море в связи с началом учений НАТО в регионе. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.