США обвинили Россию в блокировке учений на Черном море

США обвинили Россию в блокировке учений на Черном море

u-f.ru

Действия России затрудняют проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море. Это вызывает обеспокоенность США и их союзников.


Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.


По его словам, когда страны НАТО объявляют места, где будут проводиться очередные учения, российский флот перекрывает подступы к этим акваториям.


«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», - утверждает Ходжес.

Также американский генерал уверен, что НАТО необходимо наращивать свои силы в регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства и обеспечения защиты альянса, пишет Russia Today.

Ранее сообщалось, что Россия направила ударные и разведывательные корабли в Черное море в связи с началом учений НАТО в регионе. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

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Теги:
Места: Россия, США
События: политика
Организации: НАТО
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