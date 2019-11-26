Врачи: злоупотреблять мандаринами небезопасно

Мандарины полезны для организма, так как способны повышать иммунитет и выводить токсины.

Однако их чрезмерное употребление может нанести вред здоровью. Врачи считают, что в среднем в день можно съедать не более четырех штук этого фрукта. В противном случае могут развиться аллергические реакции, вздуется живот, а также обострятся хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Все это связано с тем, что в мандаринах очень много клетчатки.

Лучше всего есть мандарины на голодный желудок. Так, как они низкокалорийны и обогащены большим количеством витаминов, то особо полезны в зимнее время.

Перед употреблением мандарины необходимо мыть теплой водой, так как нередко фрукты обрабатывают химикатами, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне назвали обязательные атрибуты Нового года. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

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