Россияне назвали обязательные атрибуты Нового года

Елка, семья, праздничные блюда, советские фильмы и возможность отоспаться – вот главные атрибуты Нового года для россиян.

На вопрос о главных атрибутах праздника ответили более 1,5 тыс. российских туристов. Речь президента и Дед Мороз не попали в пятерку популярных ответов.

36% путешественников назвали самым главным атрибутом «елку с мишурой и гирляндами». Еще 15% - возможность собраться вместе с семьей. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

Замыкают пятерку главных символов праздника советские фильмы и мультфильмы, среди которых «Ирония судьбы», «Простоквашино», «Карнавальная ночь» и другие. Этот вариант ответа выбрали 9% россиян.

Самым незначительным атрибутом туристы сочли фейерверки (1%). В числе других символов Нового года – речь президента (4%), путешествия в новогодние каникулы (4%), подарки (3%), Дед Мороз со Снегурочкой (2%), сообщает сервис путешествий Туту.ру.

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