Россияне назвали обязательные атрибуты Нового года

Россияне назвали обязательные атрибуты Нового года

Елка, семья, праздничные блюда, советские фильмы и возможность отоспаться – вот главные атрибуты Нового года для россиян.

На вопрос о главных атрибутах праздника ответили более 1,5 тыс. российских туристов. Речь президента и Дед Мороз не попали в пятерку популярных ответов.

36% путешественников назвали самым главным атрибутом «елку с мишурой и гирляндами». Еще 15% - возможность собраться вместе с семьей. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

Замыкают пятерку главных символов праздника советские фильмы и мультфильмы, среди которых «Ирония судьбы», «Простоквашино», «Карнавальная ночь» и другие. Этот вариант ответа выбрали 9% россиян.

Самым незначительным атрибутом туристы сочли фейерверки (1%). В числе других символов Нового года – речь президента (4%), путешествия в новогодние каникулы (4%), подарки (3%), Дед Мороз со Снегурочкой (2%), сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Ранее аналитики назвали самые выгодные и провальные инвестиции уходящего года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость «Советское шампанское» не прошло тест Росконтроля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО