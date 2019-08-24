Врачи убили роженицу на операционном столе

В селе Курсавка Ставропольского края роженица скончалась после кесарева сечения. Она потеряла 1,5 литра крови.

По данным СМИ, 24-летнй женщине ввели двойную дозу обезболивающего и оставили ее одну на операционном столе в реанимации.

72-летний акушер-гинеколог заявила что й нее подскочило давление, и поэтому она покинула пациентку. Другая врач сослалась на то, что это была не ее рабочая смена, поэтому после зконка мужа она покинула больницу.

Как отмечает Ura.ru, ребенок остался жив.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее во время сложной операции врачи занесли инфекцию режиссеру Никите Михалкову.