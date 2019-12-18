Врачи спасли Дану Борисову после наркотической ломки
Известная блондинка Дана Борисова после очередной ломки вызвала скорую помощь.
43-летняя телезвезда вызвала скорую на Большую Филёвскую. Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие и головные боли. Как оказалось, у неё был найден абстинентный синдром на фоне приёма запрещённых веществ.
Девушке помогли прийти в себя, а также оказали первую помощь и направили к наркологу из местной поликлиники, пишет телеграмм-канал Mash.
Вскоре Дана Борисова поедет на очередное лечение на остров Самуи.
А вот наркотики в тюрьмы попадают весьма экзотическим способом. Их заключенным доставляют не только с помощью котов, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, наркокурьерами нередко становятся собаки, голуби и даже обезьяны.
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