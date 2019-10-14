Врачи пытаются не допустить комы Заворотнюк

Известную актрису Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр, потому что в частной клинике отсутствовал прогресс в лечении онкологии. Сейчас она на грани комы.

Больше месяца актриса лежала в Европейском медицинском центре. Врачи предпринимали все усилия, чтобы добиться положительный динамики. Однако показатели так и не улучшились. Поэтому было принято общее решение о выписке пациентки.

Сейчас врачи реабилитационного центра пытаются не допустить глубокой комы.

Мышцы Анастасии Заворотнюк практически атрофированы. Как передаёт телеграмм-канал Mash, состояние сопора стало критическим.

У актрисы развился парез правой руки. Ей проводят водные процедуры и эрготерапию для восстановления утраченных двигательных навыков.