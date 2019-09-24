Врачи определили пять болезней намного хуже онкологии
Кроме онкологии, для людей опасны еще пять болезней. Если рак поддается лечению, то эти недуги не оставляют человеку шансов на жизнь.
Первая из них – болезнь Крейтцфельдта-Якоба, или «коровье бешенство». Она оставляет больного без жизненно важных чувств, поражая головной и спинной мозг, а также нервные окончания.
Вторая опасная болезнь – фатальная бессонница. Она длится от 7 месяцев до 3 лет. За это время человек постепенно умирает, испытывая галлюцинации и панические атаки.
Страшнее рака для человека бешенство, которым заражаются при попадании в рану слюны больного животного. Если не вакцинироваться, то заболевший умрет от паралича сердца или дыхания.
Другая смертельная болезнь - геморрагическая лихорадка Марбурга. Она передается человеку через поврежденную кожу и слизистые, рассказывает ФАН. У пациента фиксируют повышенную температуру и боли в животе. На второй неделе человек может умереть.
Рейтинг болезней страшнее онкологии завершает прогрессирующая фибродисплозия, при которой мышцы превращаются в кости, отчего на теле возникают уплотнения.
Ранее президент России Владимир Путин назвал борьбу с раком основным приоритетом в области медицины.
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