Путин назвал борьбу с раком -приоритетом

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка больных онтологией и их лечение - ключевая задача медицины в России.

Российский лидер отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.

При этом надо понимать, что заболевания, связанные со злокачественными образованиями, — вызов для всего человечества. И для того, чтобы ответить на этот вызов, нужны широкое международное сотрудничество, обмен практиками лечения и профилактики, пишет «РБК».

Ранее стало известно, что ученые выяснили опасность вредных веществ в питьевой воде. Выяснилось, что риск развития онкологии обусловлен загрязнением питьевой воды мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.