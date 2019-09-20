Питьевая вода может стать причиной рака

Ученые выяснили какую опасность несут вредные вещества в питьевой воде. Только в одних США это может привести к более чем 100 тысячам случаев онкологических заболеваний.

Было изучено совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения в США.

Специалисты некоммерческой организации Environmental Working Group выяснили, что риск развития рака обусловлен загрязнением питьевой воды мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий, пишут «Известия».

Ученые пришли к выводу, что снижение уровня вредных соединений в воде позволит лучше защитить здоровье населения.

В России от 25% до 30% питьевой бутилированной воды является подделкой. В регионах доля фальсификата достигает 80%. Об этом ранее говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.