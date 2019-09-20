Врачи объяснили выбор Заворотнюк в пользу частной клиники

Хорошие условия в частной клинике заставили актрису Анастасию Заворотнюк не лечиться в государственной больнице.



Как заявил руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов, актриса проходит лечение в частной клинике, похожей на гостиницу, с хорошими условиями пребывания.



«Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия — тоже немаловажно», — заявил врач.

При этом он напомнил, что в обычных клиниках РФ работают высококлассные специалисты по лечению онкозаболеваний, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно о том, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в обычную палату. Она вышла из критического состояния и медикаментозной комы. У нее был диагностирован рак мозга.