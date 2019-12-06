Врачи научили пить алкоголь на корпоративах

В преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч врачи дали советы как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья.

По словам психиатра-нарколога Алексея Магалифа, существует два основных правила, которые необходимо соблюдать. Первое - пить алкоголь следует на сытый желудок. Второе - не смешивать разные виды напитков.

В организме каждого человека присутствует фермент, отвечающий за максимально возможное количество выпитого алкоголя и лучше, если каждый будет знать свою норму.

Также специалисты советуют не сидеть на месте, движение, например танцы, помогут обменным процессам в организме, и алкоголь выведется быстрее, пишет «РИА Новости».

Названы безопасные нормы потребления спиртного из расчета на день. Немецкие ученые считают, что если соблюдать дозировку, вред, оказываемый здоровью, будет минимальным.

Читайте нас в мобильном приложении