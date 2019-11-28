Ученые назвали безопасную норму алкоголя для мужчин и женщин
Названы безопасные нормы потребления спиртного из расчета на день. Немецкие ученые считают, что если соблюдать дозировку, вред, оказываемый здоровью, будет минимальным.
Без значительного вреда для здоровья женщинам можно выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, что эквивалентно 0,3 литра пива или бокалу вина. Для мужчин суточный максимум – 24 г или 0,6 л пива.
Однако специалисты отметили, что для сохранения здоровья лучше отказаться от спиртного совсем, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме и приводит к многочисленным заболеваниям, пишет «РИА Новости».
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