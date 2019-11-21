Названы лучшие средства от похмелья

О том, как поправить здоровье после праздников, накануне Нового года рассказали эксперты.

По словам врача-нарколога Игоря Лазарева, поправить самочувствие и избавиться от похмелья можно с помощью минеральной воды. При этом он отметил, что тот, кто дорожит своим здоровьем, не будет напиваться в Новый год и уж тем более продолжать возлияния в остальные дни.

Одним из главных условий остается употребление напитков одной группы. Лазарев посоветовал не смешивать пиво с водкой или с шампанским.

Также специалисты советуют не сидеть за праздничным столом, а расходовать энергию, полученную с пищей. Нужно побольше двигаться, можно танцевать. Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов назвал лучшим средством от похмелья рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывают алкоголь, пишет «РИА Новости».

В список стран с самым высоким потреблением алкоголя попали Литва, Германия, Польша и Россия. РФ заняла седьмое место с показателем 11,1 литра спиртного на душу населения в год.

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