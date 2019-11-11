Россию включили в рейтинг десяти самых «пьющих» стран

Обнародован список стран с самым высоким потреблением алкоголя. В топ-10 попали Литва, Германия, Польша, Россия.

Рейтинг составлен Организацией экономического развития и сотрудничества. В ее свежей публикации под названием «Здоровье вкратце» говорится, что Литва – лидер по потреблению алкоголя. Здесь приходится по 12,3 литра спиртного на душу населения в год.

За ней расположились Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3 литра). На шестом месте находятся Латвия и Ирландия – в среднем здесь потребляют 11,2 литра.

Россия заняла седьмое место с показателем 11,1 литра, передает РИА Новости. Выше России расположились Германия (10,8 литра), Португалия (10,7) и Польша (10,6).

В число «непьющих» стран попали Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4), Израиль (2,6), Индия (3) и Коста-Рика (3,8).

Ранее Росстат назвал процент ведущих здоровый образ жизни россиян.

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