Ведущих здоровый образ жизни россиян посчитали

Росстат подсчитал число россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Выяснилось, что это каждый восьмой.

При опросе учитывались факторы физической активности, употребления алкоголя и курения. Также учитывалось ежедневное употребление фруктов и овощей, нормальное потребление соли, не превышающее 5 г в сутки.

Лидирующую позицию по числу населения, придерживающегося ЗОЖ, заняла Ингушетия - 48,8%. На втором и третьем месте расположились Крым и Адыгея - 29,2% и 28,8% соответственно. За ними следуют Чувашия - 24,7% и Воронежская область - 24,2%. В Москве и Санкт-Петербурге здоровый образ жизни ведут 8,8% и 6,8% граждан соответственно.

Меньше всего россиян со здоровыми привычками проживает в Чукотском автономном округе - 0,4%, пишет РБК.

В опросе учувствовали более 131 тыс человек - 56% женщин и 44% мужчин.

Ранее Росстат сообщил о росте числа россиян, живущих за чертой бедности.